Horner over Hamilton: "Hij speelt mentale spelletjes"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn hard op weg om geschiedenis te schrijven in de Formule 1. Beide coureurs gooien alles in de strijd om de rivaal aan het wankelen te brengen. Op het circuit zijn ze elkaar al enkele keren tegengekomen met als toppunt de crashes in Silverstone en Monza.

De twee coureurs krijgen volop steun vanuit hun team. Bij Red Bull waren ze heel erg kritisch op Hamiltons gedrag na het Monza-incident. Hamilton klaagde daarna over nekpijn en dat viel slecht bij het team van Verstappen. Mercedes is daarnaast ook met enige regelmatig kritisch op het gedrag van Verstappen en Red Bull.

Red Bull-teambaas Christian Horner weet inmiddels wel hoe Lewis Hamilton de titelstrijd aanpakt. In gesprek met het Oostenrijkse ServusTV spreekt hij zich uit: "Hij speelt erg graag mentale spelletjes. Hij gebruikt alles wat hij tot zijn beschikking heeft om druk op Max uit te oefenen. En daarnaast wil hij ook nooit de favoriet genoemd worden."