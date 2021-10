Ferrari helpt Haas: "Hopen Schumacher een auto te geven waar zijn talent tot recht komt"

Mick Schumacher hoopt ooit op een dag netals zijn vader te schitteren bij Ferrari. Vooralsnog is het Duitse talent door de Italiaanse renstal uitgeleend aan het wat minder succesvolle team van Haas. Ook daar doet Ferrari er alles aan om de carrière van Schumacher zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het Amerikaanse team betrekt bijvoorbeeld een complex in Maranello ,hometown van Ferrari, waar ze hard kunnen samenwerken met hun motorleverancier. Piero Ferrari (zoon van Enzo red.) spreekt zich in de Italiaanse media uit over de Duitse jongeling: "Schumacher moet zijn weg zien te vinden in een team dat ook door ons gesteund wordt."

Ferrari doet er dan ook alles aan om Schumacher klaar te stomen voor het echte werk bij het grote team zelf. Dat betekent ook Haas helpen. Piero: "Zijn team heeft ervoor gekozen om dit jaar geen geld uit te geven in 2020 was de auto ook al niet goed. Maar ze geven wel geld uit voor 2022 en wij als Ferrari helpen Haas daarbij. We hopen Schumacher in 2022 een auto te geven waarin zijn talenten tot zijn recht komen."