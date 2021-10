Hamilton gaat door met strijd: "Belangrijk om nooit te stoppen met dromen"

Lewis Hamilton staat niet alleen bekend om zijn record brekende prestaties op het circuit, de Mercedes-superster zet zich ook op maatschappelijk vlak veelvuldig in voor minderheden. Hamilton is een aanhanger van de 'Black Lives Matter'-beweging en strijdt tegen racisme en voor gelijkheid.

Hamilton is ondanks als zijn successen op en naast de baan nog steeds gemotiveerd tot op het bot. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports legt hij uit hoe hij dat voor de bakker krijgt: "Het is belangrijk om nooit te stoppen met dromen. Elk jaar maak ik voor mijzelf een lijst met doelen die ik wil bereiken. Ik zet dan tien doelen voor mijzelf maar regelmatig haal ik er maar 1 of 2 van."

Dit jaar heeft Hamilton een doel voor zichzelf gezet dat volledig draait om zijn strijd voor exclusiviteit. Aan Sky laat hij dat weten: "Mijn droom dit jaar is om de sport meer open en inclusief te maken. Ik ben nu een pad aan het creëren die mensen kunnen bewandelen die eerder nooit de kans hadden om onderdeel te zijn van deze sport."