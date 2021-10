Norris is duidelijk: "Of ik aan de kant ga voor Lewis of Max? Nee!"

Lando Norris laat dit seizoen veel indrukwekkende dingen zien. De jonge McLaren-coureur reed in Sotsji misschien wel de beste race uit zijn prille Formule 1-loopbaan en daarnaast mocht hij dit seizoen al met enige regelmaat het podium beklimmen.

Norris gaat dan ook met iedereen de strijd aan op de baan. Hij gaat niemand er zo maar langs laten, ook de kemphanen die om de wereldtitel vechten niet. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Zal ik aan de kant gaan als Lewis en Max achter mij heb rijden? Nee, ik zal nooit aan de kant gaan."

Het zijn ferme woorden van de getalenteerde McLaren-man. Norris motiveert zijn uitspraken ook nog eventjes: "Het maakt niet uit of ik voor de titel vecht of niet, ik rij voor het team en voor mijzelf. Ik vecht om races te winnen, ik ga geen plaats weggeven aan Lewis, Max of wie dan ook. Het maakt mij niets uit of ze een titel moeten winnen."