Vasseur niet te spreken over reprimande Norris: "Kunnen regels niet veranderen omdat hij aardig is"

Het leek na de Russische Grand Prix allemaal nog erger te worden voor Lando Norris. De Britse McLaren-coureur was namelijk op incorrecte wijze de pits in gereden en moest zich daarvoor verantwoorden bij de stewards. Hij kwam uiteindelijk goed weg en kreeg alleen een reprimande. Daar was niet iedereen even blij mee.

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur was niet te spreken over de beslissing. De regels worden niet geheel consistent toegepast volgens hem. In gesprek met Motorsport-total.com spuwt hij zijn gal: "Iedereen denkt dat Lando een aardige jongen is en niemand zegt wat slechts over hem in de paddock maar we kunnen de regels niet veranderen omdat hij aardig is en het verdiende om te winnen. Als je over de lijn gaat moet je een straf krijgen. Zo is het al vaker gegaan."

Vasseur is van mening dat het op deze manier één grote grap aan het worden is. Toch vindt hij dat er niet achteraf nog lange discussies over een straf moeten worden gevoerd. Met een knipoog spreekt hij zich uit: "Ik ben daar geen fan van. Op zondag zou de race uitslag duidelijk moeten zijn. Dat is voor iedereen beter. Dan kan ik tenminste nog naar huis gaan."