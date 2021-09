Zoon Enzo Ferrari blij met coureurs: "We hebben een goed team"

Het legendarische team van Ferrari lijkt de weg omhoog langzamerhand weer in te hebben gezet. Na een waardeloos 2020 gaat alles anno nu weer wat beter en is het team in een stevige strijd verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Het is al weer eventjes geleden dat Ferrari na een seizoen mocht juichen om de wereldtitel. De laatste twee coureurs die wereldkampioen werden in een Ferrari? Kimi Räikkönen en Michael Schumacher. Het is een veelzeggend feit maar bij het team houden ze de moed erin. In 2022 zijn de regels immers compleet anders en liggen de kansen weer open. Daarnaast zijn ze bij het team wel te spreken de coureurs.

Leclerc

Piero Ferrari ,de zoon van oprichter Enzo Ferrari, is zeer tevreden met de coureurs. In gesprek met La Gazetta dello Sport complimenteert hij eerst de Monegaskische coureur van het team: "Charles Leclerc? Mijn vader zou hem zeker weten leuk vinden. De vergelijking met het verleden is altijd moeilijk om te maken. Gilles Villeneuve was altijd puur instinct. Charles is heel erg anders op dat gebied. Hij is een slimme coureur en heel erg getalenteerd op meerdere gebieden. Hij heeft buitengewone reflexen en een goede concentratie. Als we hem de juiste auto geven kan hij ons een hoop plezier doen."

Sainz

Ook tweede coureur Carlos Sainz kan op een goede woordje van Piero rekenen. Hij laat het volgende weten: "Carlos Sainz heeft ook bewezen een solide en snelle jonge coureur te zijn. We hebben een goed team en in de toekomst zullen dingen er anders uit zien voor ons. De kaarten zullen opnieuw worden geschud en we moeten niet vergeten dat we met de nieuwe technische regels eigenlijk volgend jaar eigenlijk vanaf nul beginnen."