Red Bull wenst Verstappen in het Nederlands een fijne verjaardag toe

Het 30 september en dat betekent dat Max Verstappen 24 jaar oud is geworden. De Nederlandse raceheld is al sinds zijn 17e Formule 1-coureur en heeft sindsdien heel veel oranjeharten doen smelten. Op zijn achttiende werd hij de jongste Grand Prix-winnaar ooit en sindsdien hebben de successen zich alleen maar opgestapeld.

Zijn team Red Bull Racing feliciteert de Nederlandse kopman op Twitter. Dat doen ze met een collage van een juichende Verstappen en een begeleidende tekst. Opvallend genoeg is die tekst niet in het Engels maar in het Nederlands.

Ook de Formule 1 zelf wenst de Limburger een fijne verjaardag op Twitter. Hier is de Nederlandse talenknobbel echter afwezig en zal Verstappen het met een Engelstalige gelukwens moeten doen. Over anderhalve week mag hij zichzelf weer proberen een cadeautje te geven in de Turkse Grand Prix.