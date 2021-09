Ocon baalt na Sotsji: "Zwaarste middag van het jaar"

In Rusland beleefde Esteban Ocon een werkelijk waardeloze race. De Franse Alpine-coureur kwalificeerde zich als tiende maar kwam als veertiende over de streep in de Russische regenroulette. Hij was een van de coureurs die verkeerd gokte door doodleuk op de slicks te blijven rijden.

Daags na de wedstrijd kijkt hij op de website van de Formule 1 terug op zijn zondag in Sotsji: "Waarschijnlijk een van de zwaarste middagen van het jaar. Ik denk dat de meest positieve dingen de start en de eerste paar rondjes waren, die waren redelijk goed. Ik won wat terrein bij de start en we konden op goede positie blijven in die rondjes. Maar daarna was het moeilijk qua snelheid."

Daarna deed Ocon precies hetzelfde als Lando Norris en dacht hij de regenbui in de slotfase aan te kunnen op de droogweerbanden: "Het was risicovol om een pitstop te maken maar ook om buiten te blijven, zoals wij deden. Het zou even hard regenen zoals het in de eerste twee rondjes deed maar het begon veel harder te regenen. Dus dat was ook een fout vanaf onze kant."