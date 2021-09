Video: Red Bull steekt de draak met Bottas

De strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes is dit seizoen zeer intens. Zowel bij de teams als bij de coureurs is de strijd al het hele seizoen zeer spannend en zeer close. In Sotsji leek Mercedes toe te slaan maar Max Verstappen reed zich vanaf de achterste startrij naar de tweede plaats.

In zijn strijd door het veld kwam Verstappen al vroeg Valtteri Bottas tegen. De Finse Mercedes-coureur had net als Verstappen zijn motor gewisseld en startte ook achteraan. Verstappen had echter geen kind aan de Fin en was er zo langs.

Op Twitter reageert Red Bull gevat op het voorval. Het team plaats een Tweet met de tekst 'Valtteri it's Max'. Dit verwijst naar de bekende Bottas-boordradio 'Valtteri it's James', een bericht dat Bottas met een regelmaat ontvangt en meestal betekent dat hij teamgenoot Hamilton er langs moet laten.