Brawn lyrisch over Hamilton: "Er is niets om hem tegen te houden"

Lewis Hamilton staat bekend als een ware recordbreker en ook in Sotsji had hij weer een primeur. De Britse Mercedes-kampioen won in Rusland zijn honderdste Grand Prix en was daarmee de eerste ooit die dat voor de bakker kreeg. Hij maakt hiermee indruk op velen, ook op de grote heren van de sport.

Formule 1-bons Ross Brawn zag Hamilton winnen en stond perplex van het feit dat Hamilton dit record pakte. In zijn column op de officiële Formule 1-site steekt Brawn zijn loftrompet af: "Het is een mijlpaal waarvan niemand ooit had verwacht dat hij bereikt zou worden. Michaels aantal van 91 zeges was zo ver weg van alles en iedereen dat het voor mogelijk werd gehouden dat niemand dat ooit zou bereiken. Maar toen ging Lewis erover heen en nu heeft hij er honderd. Er is niets om hem tegen te houden."

Brawn verwacht dan ook nog veel moois van Hamilton in de toekomst. De Brit heeft immers een doorlopend contract bij Mercedes: "Wie weet waar dit gaat eindigen? Hij is nog met ons voor een aantal jaar en hij zal elk jaar wedstrijden winnen. Ik denk niet dat we 200 overwinningen kunnen verwachten maar ik denk wel zeker 20 overwinningen aangezien hij nog steeds enorm competitief en gemotiveerd is."