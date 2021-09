Brawn onder de indruk van Verstappen: "Masterclass in schade beperken"

Max Verstappen leek dit weekend veel terrein te gaan verliezen ten opzichte van zijn rivaal Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-held startte als allerlaatste maar vocht zich door de regenbui in de slotfase toch nog naar het podium. Verstappen werd tweede en alleen Lewis Hamilton bleef hem voor.

Hamilton is nu de leider in de tussenstand van het wereldkampioenschap maar hij is amper uitgelopen op Verstappen. Waarschijnlijk hadden ze bij Mercedes wel verwacht dat hun kopman met een wat groter verschil in de WK-stand uit Sotsji zou vertrekken. Maar aan het einde van de dag is het verschil tussen de coureurs maar twee puntjes.

Masterclass

Ook Formule 1-bons Ross Brawn is te spreken over de prestaties van Verstappen. In zijn column op de website van de Formule 1 laat de Brit zijn licht erop schijnen: "Hij liet een masterclass zien in schade beperken. Hij herstelde zich door naar de tweede plek te rijden vanaf de laatste plaats, alhoewel hij de leiding in het kampioenschap verloor staat hij maar twee puntjes achter Lewis."

Kussen

Brawn ziet dat er ook iets wezenlijks is veranderd in de strijd met Mercedes: "Ze hadden jarenlang Nico en Lewis en dan was er niemand die de scherven opraapte als ze niet presteerden. Mercedes had dat kussen als ze het verpestten. Nu is er geen kussen meer. Max geeft ze een enorme uitdaging in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij was fantastisch op zondag."