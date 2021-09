Montoya looft Norris: "Heeft bewezen dat hij het kan"

Ondanks zijn verkeerde bandengok heeft Lando Norris toch op veel mensen een enorme indruk achtergelaten met zijn prestaties in Sotsji. De jonge McLaren-piloot werd uiteindelijk zevende maar staat nog wel op een knappe vierde plaats in de WK-stand.

Iemand die na Sotsji compleet gecharmeerd is geraakt van het kunnen van Norris is Juan Pablo Montoya. De Colombiaanse oud-Formule 1-coureur van Williams en McLaren is van mening dat Norris veel positieve punten kan meenemen uit Rusland en herkent iets van zichzelf in de Brit.

In gesprek met Motorsport.tv gaat Montoya in op zijn bevindingen: "Hij heeft bewezen dat hij het kan en dat is het belangrijkste. Dat is wat hij in positieve zin kan meenemen, dat hij het kan. Dat is ongeveer wat mij overkwam toen Jos (Verstappen red.) in Brazilië over mij heen reed. Iedereen dacht dat ik pissig was, maar ik was juist heel erg blij. Ik had Michael (Schumacher red.) ingehaald, ik lag aan de leiding. Ik dacht: ik kan dit, ik kan dit echt."