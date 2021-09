Ferrari blij met nieuw hybridesysteem, Leclerc kon Verstappen bijhouden

In Sotsji mocht Charles Leclerc voor het eerst rijden met het nieuwe hybride systeem in zijn Ferrari. Hierdoor moest de Monegask wel achteraan starten ,hij wisselde zijn motor, maar voor de regenbui reed hij 'gewoon' in de punten rond. Teamgenoot Sainz had het systeem nog niet maar werd wel derde.

Ferrari is al geruime tijd bezig met nieuwe updates en zelfs een volledig nieuwe motor. In Sotsji was er dus al een nieuw hybride systeem en de hoop is dat dit alles Ferrari terugbrengt aan de top. De motorregelementen worden namelijk bevroren en de huidige motor heeft het team nog niet gebracht wat ze wilde.

Verstappen

Ondanks de matige prestatie van Leclerc (hij werd vijftiende na de regen) was teambaas Mattia Binotto toch te spreken over de prestaties van de update. In gesprek met Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Het gaf ons een aantal goede rondetijden, hij was betrouwbaar en leverde wat wij ervan verwachtten." Sterker nog, het team gaf ook aan dat Leclerc in z'n geüpdatete wagen Max Verstappen kon bijhouden op de rechte stukken.

Verbeterpuntjes

Toch was Binotto niet geheel tevreden na het spectaculaire weekend in Sotsji. De gekrulde teambaas van Ferrari had een aantal verbeterpuntjes gezien. Binotto: "We hebben niet het werk geleverd zoals we dat op andere plekken wel doen. Bijvoorbeeld met het banden management, de pitstops en de timing van Charles zijn bandenwissel op het einde."