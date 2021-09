Horner overtuigd dat Hamilton nog een gridstraf krijgt vanwege nieuwe motor

De motorstraffen beginnen steeds meer en meer een belangrijke factor te spelen in de strijd om het wereldkampioenschap. In Sotsji was het zover voor Max Verstappen en in Italië en Rusland kreeg ook Valtteri Bottas de straf om zijn oren. Vooralsnog lijkt Lewis Hamilton echter buiten schot te blijven, maar niets is zeker.

Mercedes hield lange tijd bij hoog en laag vol dat er echt geen nieuwe motorwissel en dus een straf voor Lewis Hamilton in het vat zat. Maar langzamerhand lijkt de Duitse renstal daarvan terug te krabbelen. In Rusland werd de motor van Bottas weer gewisseld omdat er twijfel was bij Mercedes over de krachtbron.

Teambaas Christian Horner van de concurrent Christian Horner denkt dat ze er bij de ploeg van Hamilton toch aan moeten geloven. Horner doet zijn verhaal tegenover de media in Sotsji: "We zijn vanzelfsprekend niet op de hoogte van de informatie van Mercedes, maar gezien de motoren die zij zelf hebben gebruikt en bij hun klantenteams is het onze verwachting dat ook Hamilton een motorstraf gaat krijgen. Maar daar kunnen we alleen niet vanuit gaan."

Het Red Bull Racing-team blijft zich echter vooral op zichzelf concentreren in de hevige titelstrijd met hun Duitse concurrent. Bij zowel de constructeurs als bij de coureurs maken beide nog kans op de titel. De teambaas van Max Verstappen geeft nog maar eens duidelijk aan waar de prioriteit ligt: "Net als de rest zal ook Mercedes wat problemen hebben met de motor, maar het is voor ons vooral van belang om ons op onszelf te concentreren."