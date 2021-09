Mercedes maakte zich echt zorgen over motor Bottas, zegt Wolff

Het was een opvallend bericht op de vroege zondagochtend. Valtteri Bottas kreeg een nieuwe motor en werd kreeg daar een straf voor. Dat zorgde ervoor dat hij recht voor de neus van Max Verstappen startte. Sommigen zagen hier een vernuftig plannetje van Mercedes in, maar het team ontkent dit zelf in alle toonaarden.

Na afloop van de door Mercedes-superster Lewis Hamilton gewonnen Grand Prix verscheen grote Mercedes-man Toto Wolff voor de microfoons. Het team maakte zich namelijk grote zorgen over de betrouwbaarheid van de krachtbron. Wolff deed zijn verhaal bij The Race: "Op het moment nemen we de performance van de Power Units door omdat we wat vraagtekens hebben en daardoor nog niet hebben beslist welke motoren we in de pool plaatsen."

Evalueren

Het zou het team vanzelfsprekend niet zo goed uitkomen als ook titelverdediger Hamilton in de titelstrijd last gaat krijgen van een tegensputterende motor. Dat kan dus betekenen dat Mercedes toch gaat beslissen om Hamilton ergens zijn motorstraf te laten inlossen. Wolff gaat in op de kwestie: "We zijn in een fase beland waar we evalueren hoe we verder gaan als we het over de motoren hadden."

Mislukt

Mocht het overigens wel een sneaky plannetje van Mercedes zijn geweest om Bottas voor Verstappen te laten starten dan had het geen nut gehad. De Nederlandse Red Bull-piloot haalde Bottas al in de openingsfase van de wedstrijd in en kwam hem de rest van de middag ook niet meer tegen.