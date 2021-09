Hamilton treft nieuwe generatie: "Alleen van gedroomd dat ik tegen dit talent mocht rijden"

In Sotsji kreeg Lewis Hamilton te maken met een compleet nieuwe generatie concurrenten. De Britse Mercedes coureur strijdt al een heel seizoen tegen de veel jongere Max Verstappen en vond in Rusland ook Lando Norris voor zich in een intens duel. Hamilton is zich als geen ander bewust van de lading vers talent.

Op het Olympisch Park in Sotsji trok Hamilton uiteindelijk aan het langste eind en vocht hij zich in de regenbui naar de winst. Zijn grootste concurrent van de dag Lando Norris gokte verkeerd en verloor de leiding in de stromende regen, vlak voor het einde van de race. Het gaf Hamilton de kans om voor de honderdste keer als winnaar te worden afgevlagd, historisch.

Magisch

Na afloop verscheen Hamilton op de gebruikelijke persconferentie voor de top 3. Daar reflecteerde hij op zijn dag: "Het is een magisch moment. Ik had alleen maar kunnen dromen dat ik hier nog steeds zou zijn en dat ik de kans zou hebben om tegen dit soort fenomenaal talent te rijden op dit moment in mijn carrière en om verder te mogen bouwen bij Mercedes."

Lof voor Lando

De zevenvoudig wereldkampioen had in Sotsji geen tegenstand van Max Verstappen maar van het andere toptalent Lando Norris. Hamilton was vol lof over de prestaties van zijn jonge landgenoot: "Hij is zo jong, hij heeft nog veel overwinningen voor hem liggen. Hij deed het gister fantastisch in de regen. Hij doet fantastisch werk door zijn team te leiden en McLaren won de laatste race. Ze zijn heel moeilijk te verslaan maar ik had blind vertrouwen in het team. Ze riepen me naar binnen en ik geloofden hen."