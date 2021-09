Alonso hoopte op eerste podium met Alpine: "Auto vloog echt dus podium was mogelijk"

Fernando Alonso kan weliswaar terugkijken op een sterke race in Sotsji, maar zijn auto was zó goed dat er echt wel een podium in had gezeten. Dat vertelt de als zesde gefinishte coureur na afloop van de Russische Grand Prix.

"Ik moet blij zijn met de punten en het is een goede voor het team en het constructeurskampioenschap. Vandaag hadden wij gewoon een hele sterke race, we hadden goede racesnelheid en wij konden Perez bijhouden in de eerste stint. Na de pitstop kon ik zelfs Verstappen inhalen op een gegeven moment, dus de auto vloog echt vandaag en ik denk dat wij meer verdienden", aldus de Alpine-coureur.

Toen het ging regenen ging het ook nog altijd erg lekker met Alonso. "Toen haalde ik Ricciardo, Perez en Sainz in en wij lagen derde. Ik dacht dus echt dat het eerste podium vandaag mogelijk zou zijn op basis van verdienste, niet op basis van geluk. Daarna begon het nog harder te regenen. Sommigen stopten vroeger, sommigen later. Ik denk dat Lando en ikzelf heel veel plaatsen verloren. Charles en Perez ook. Sommigen hadden veel geluk en kwamen dik in de punten."