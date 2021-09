Charles Leclerc gokt op slicks in regen, finisht 15e: "Kon niet naar pits vanwege Carlos"

Charles Leclerc gokte net als Lando Norris om na de eerste regenval in Rusland gewoon te blijven racen op slicks. Terwijl veel andere coureurs naar binnen doken om te wisselen naar de inters, gokte de Ferrari-coureur verkeerd door op de slicks door te rijden. Hij kwam als vijftiende over de streep nadat hij worstelde om de pitstraat te bereiken in de regen die veel heviger uitpakte dan hij had gegokt.

Leclerc kan het achteraf wel verklaren. Eén en ander heeft volgens hem alles te maken met zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard kwam wel op het juiste moment naar binnen voor de gegroefde banden, waarna Sainz op het podium kwam.

Volgens Leclerc was er geen sprake van miscommunicatie met de mensen in het rood aan de pitwall. Hij zegt dat Carlos Sainz de voorste Ferrari was en daarom het recht had om als eerste te kiezen om wel of geen pistop te maken.

"Daarna was het te inmiddels te laat"

Leclerc zegt na afloop van de regenachtige Russische race: "Het begon gewoon te regenen en dat werd vrij stevig op een bepaald moment en wij waren behoorlijk sterk in die omstandigheden. De tweede en vooral de derde sector was droog. Hetgeen wij verloren in de eerste twee sectoren, maakten wij goed in de derde sector en dus besloot ik om buiten te blijven. Er was wel een ronde waarin ik twijfelde, maar Carlos reed vóór mij en die zou die ronde moeten stoppen. Ik kon dus niet op hetzelfde moment naar binnen komen voor een stop, en dat betekende dat ik buiten bleef en de ronde daarna was het inmiddels al te laat."

Verpest

De Monegask vervolgt: "Op dat punt wist ik inmiddels wel dat mijn race verpest was. Ik besloot op slicks te blijven in de hoop dat de regen zou afnemen, maar dat gebeurde niet. Ik ben behoorlijk gefrustreerd met deze race zoals hij ging, want in het eerste deel zag het er allemaal nog goed uit en ging het extreem goed. We haalden mensen in en hadden een goede racesnelheid. Omdat vijftiende te finishen zoals dit doet gewoon pijn."