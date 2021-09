Horner na spektakelstuk: "Max kreeg het voor elkaar!"

De Russische Grand Prix was een waar spektakelstuk. De heren coureurs kregen aan het einde van de race te maken met een enorme regenbui. Er moest snel worden gehandeld. De Red Bull-coureurs deden allebei iets anders. Sergio Perez bleef op de normale banden, Verstappen ging naar de inters.

Red Bull-teambaas Christian Horner verscheen na de enerverende race voor de camera's voor een haarscherpe analyse: "Je kan aan het einde van de dag een hero of een zero zijn. Het was een zware beslissing. Max maakte de beslissing en had het aan het juiste eind. Checo besloot om niet te stoppen. Hij dacht dat hij er misschien doorheen kwam maar het was de verkeerde beslissing. Het kon elke kant op."

Horner was achteraf ook te spreken over de resultaten van Max Verstappen. De Nederlander reed van de laatste plaats naar de tweede plaats: "Max kreeg het voor elkaar. Hij maakte de juiste beslissing en reed van P20 naar P2, fantastisch! De laatste twee circuits waren echte Mercedes-banen. Je moet Lewis ook feliciteren met zijn honderdste overwinning, dat is bizar."