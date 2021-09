Norris compleet kapot: "Ging harder regenen dan we hadden verwacht"

Lando Norris was de absolute smaakmaker van de Russische Grand Prix. De jonge Brit van McLaren reed lang aan de leiding maar verloor de race tijdens de regenbui. Hij bleef op de normale banden en spinde wat volgde was een hartverscheurende tocht naar de finish.

Na de race verscheen de teleurgestelde Brit voor de camera's van de internationale pers. Daar was hij nog steeds beduusd: "Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ben niet blij, ik ben kapot. Ik denk dat we beslisten om buiten te blijven en dat we daar bij bleven. Het was uiteindelijk de foute beslissing. We maakten de beslissing. Ik maakte de beslissing omdat ik dacht dat het de juiste was."

Norris reed een dijk van een race maar de regen was veel zwaarder dan ze hadden verwacht. "Ik was capabel genoeg om te winnen. Een beetje hartverscheurend. Ik deed alles wat ik kon, ik maakte foutjes en hield Lewis nog steeds achter me. Er werd mij gezegd dat de regen even hard zou blijven maar het ging harder regenen dan we hadden verwacht."