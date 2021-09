Dolgelukkige Verstappen: "Had dit niet verwacht toen ik opstond"

Max Verstappen leek voor een kansloze missie te staan. De Nederlandse Red Bull Racing-piloot startte als allerlaatste maar vocht zich in het bizarre spektakelstuk in Sotsji toch naar het podium. De Limburger werd uiteindelijk tweede en beperkte daarmee de schade ten op zicht van Lewis Hamilton.

Na de race verscheen Verstappen voor de microfoon van interviewer van dienst Damon Hill: "Om van P20 naar P2 te rijden is geweldig. Met de penalty is dit een super goed resultaat voor ons. Ik had dit zeker weten niet verwacht toen ik vanmorgen opstond."

Verstappen wisselde op het goede moment naar de inters en dat zorgde ervoor dat de Nederlander de concurrentie voorbij stak en als tweede eindigde. Verstappen is er blij mee: "Het was een lastige beslissing maar we besloten naar binnen te gaan voor de inters. Maar we moesten dat op het einde wel doen."