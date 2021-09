Seidl draagt pole Norris op aan overleden Mansour Ojjeh

Na de jubeltocht in Monza kon McLaren weer juichen in Sotsji. Nu niet vanwege een overwinning maar door de puike pole position van Lando Norris. Teambaas Andreas Seidl was dan ook een vrolijke man na de kwalificatie op de zaterdagmiddag.

Met de pole van Norris en de vijfde plaats van Ricciardo was Seidl meer dan tevreden. Op de officiële website van de Formule 1 keek hij terug: "Tijdens de gehele sessie was het belangrijk om de juiste banden onder de auto te hebben en om de auto op de juiste plek op de baan te hebben. We hebben dat vandaag perfect ingeschat en we hebben twee coureurs die dat hebben uitgevoerd op het juiste moment."

Seidl ziet dat de pole van Norris samen valt met een emotionele dag voor McLaren. Hij gaat hierop in: "We dragen de pole position op aan Mansour Ojjeh, vandaag was zijn verjaardag. We kijken vooruit naar wat een enorm interessante race gaat worden morgen. We hebben een snelle auto en we staan in de posities om goede puntjes te scoren."