Mercedes denkt na over wisselen motor van Hamilton: "Voorlopig geen commentaar"

Lewis Hamilton had gehoopt op pole position te staan ​​voor de Russische Grand Prix, maar voor de zevenvoudig wereldkampioen liep het anders. Uiteindelijk werd het een vierde plaats waardoor de vraag is of het niet verstandig zou zijn voor de Mercedes-coureur om net als Max Verstappen zijn vierde motor van dit seizoen te installeren.

Zoals bij de meeste coureurs maakt ook Hamilton op dit moment gebruik van zijn derde motor, maar het valt te bezien of hij hiermee het seizoen uit kan rijden. Als Mercedes besluit om de motor te wisselen zal ook de Brit te maken krijgen met gridstraffen.

Verstappen start sowieso achter Hamilton

Nu Hamilton niet op pole position staat zou het geen slecht moment zijn om ook nu zijn motor te wisselen. Mocht het besluit genomen worden dan zal hij in ieder geval voor Verstappen staan op de startgrid, omdat de Nederlander ook nog een gridstraf van 3 plaatsen had gekregen voor de crash in Monza.

Geen commentaar

In gesprek met Motorsport-Total.com zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff over het mogelijke gebruik van een nieuwe motor: "Ik heb in mijn hele leven nog nooit tegen je gelogen, en dat zal ik nu ook niet doen. Daarom kan ik op deze vraag geen commentaar geven op het moment. Helaas, zoals een politicus zou zeggen."

Helmut Marko gaf in de paddock van Sotsji aan dat hij er vrij zeker van is dat Hamilton nog een extra motor nodig heeft. Wolff: "Nou, als hij dat zegt.... Jullie zien het vanzelf."