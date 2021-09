VT3 Rusland gecanceld

Zoals verwacht zit de regenval de Formule 1 in Sotsji in de weg. De derde vrije training is dan ook afgelast. Of de kwalificatie door gaat is nog niet zeker, wedstrijdleider Michael Masi heeft wel aangegeven dat dit prioriteit heeft.

De regenval zat eerder ook de Formule 2 dwars en nu dus ook de koningsklasse van de autosport. Dat betekent dat de heren coureurs niet om 11 uur de baan op gaan en nog eventjes moeten wachten. Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt tegen het Oostenrijkse ORF dat er veel 'standing water' is.

Volgens Marko wordt het droog rond 16:00 lokale tijd in Sotsji. Of de kwalificatie ook dan gereden gaat worden is niet zeker