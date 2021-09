Steiner verwacht geen nieuwe Ferrari-motor bij Haas

Dit weekend maakt Charles Leclerc gebruik van een geüpdate Ferrari-motor. De teamgenoot van de Monegask ,Carlos Sainz, zal later in het seizoen ook gaan rijden met de nieuwe krachtbron. Dan is het de vraag of klantenteam Haas ook gebruik gaat maken van de motor met gloednieuw hybridesysteem.

Het lijkt er echter op dat dit er niet in zit. Haas-baas Günther Steiner verscheen vrijdagmiddag voor de camera's van Sky Duitsland om zich hierover uit te spreken. Volgens Steiner zit een nieuwe motor er voor zijn team echter niet in. De Italiaan zegt Ferrari de motor slechts uittest voor 2022 en dat het plaatsen van de motor ook zou betekenen dat de auto flink aangepast moet worden.

Haas had al vroeg in het seizoen aangegeven dat ze de focus al snel naar 2022 gaan verleggen. Dat is dan ook mede de oorzaak van de mindere resultaten van de coureurs van het team, Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Overigens heeft Ferrari het verhaal van Steiner nog niet bevestigd.