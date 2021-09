Verstappen over motorwissel: "Al eerder gezegd dat we alles in overweging zouden nemen"

Het hing al eventjes in de lucht maar vandaag kwam er eindelijk de bevestiging: Max Verstappen wisselt in Rusland van motor en start dus helemaal achteraan bij de race. De Nederlander had immers al een straf staan na aanleiding van zijn incident met rivaal Lewis Hamilton in Monza.

Na de tweede vrije training stond Verstappen de aanwezige pers te woord over zijn motorwissel: "Het gaat niet alleen om het resultaat. Ik heb al eerder gezegd dat we alles in overweging zouden nemen en dan hebben we ook nog het weer. We dachten dat het het beste is om hier van motor te wisselen."

En Red Bull heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt. De Oostenrijkse formatie heeft zo goed als alles aan de motor van de Limburger vervangen na de eerste vrije training. Dat betekent dat Verstappen met een frisse motor mag gaan racen en kwalificeren. Het is nog niet duidelijk wanneer de kwalificatie precies is want de aangekondigde regenval kan zomaar alles in het water laten vallen, letterlijk en figuurlijk.