Kwalificatie Sotsji mogelijk naar ander tijdstip bij extreme regenval

met de verregende Belgische Grand Prix in het achterhoofd moeten de hoge heren van de Formule 1 goed nadenken hoe ze dit weekend gaan aanpakken. De zaterdag gaat namelijk een waarschijnlijk waar waterballet worden. Gelukkig lijkt het erop dat er een oplossing voor het mogelijke probleem op handen is.

Het gaat een druk weekeinde worden in Sotsji. Naast de Formule 1 zullen namelijk ook de Formule 2 en de Formule 3 in actie komen. Het kan dus zo zijn dat dit alles op zaterdag in het water valt. Aangezien het water heel moeilijk kan wegstromen kan er hetzelfde gebeuren als in Spa.

Maar volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl is er nu wel veelvuldig nagedacht over een mogelijke oplossing. In gesprek met RaceFans.net gaat de Duitser in op de gesprekken: "Er was een goed gesprek gister waar er werd gezegd dat we rekening moeten houden met meerdere scenario's voor dit weekend. Dus ik denkt dat iedereen is voorbereid om te reageren op hoe het weer gaat veranderen."

Gelukkig lijkt het er volgens Seidl wel op dat het een dag later wel mooi weer gaat worden. Hij kijkt er in ieder geval naar uit: "Zondag ziet er op het moment niet zo slecht uit. Van wat ik heb gezien tenminste." Volgens meerdere weerstations is er op zondag aanzienlijk minder kans op regen en daardoor dus ook een kans op een droge race en misschien ook kwalificatie.