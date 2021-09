Grappende Verstappen: "Echt verschrikkelijk om voor de wereldtitel te vechten!"

Het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zal ook in Rusland weer in volle hevigheid losbarsten. Op de gebruikelijke persconferentie voorafgaand de Grand Prix bleek in ieder geval dat de twee heren niet bepaald op dezelfde lijn zitten.

Lewis Hamilton sprak uitgebreid over zijn eigen gezondheid na de crash maar besprak ook de situatie van zijn rivaal. De Brit liet zijn gedachtes in de vrije loop: "Ik kan mij nog goed herinneren hoe het voor mij was toen ik voor het eerst om de titel kon strijden. Dit jaar is ongeveer de tiende keer dat ik dat doe maar ik weet nog goed hoe de eerste keer was en welke druk daarbij kwam kijken. In dat opzicht heb ik wel empathie voor zijn situatie."

Verstappen werd op zijn beurt geconfronteerd met de uitspraken van zijn titelrivaal. De Limburger reageerde gevat: "Ja, ik ben zo nerveus joh. Ik kan niet eens meer slapen! Het is echt verschrikkelijk om voor de wereldtitel te vechten, ik haat het echt!"

Na zijn grappende opmerking ging Verstappen ook nog serieus in op de gedachtegangen van Hamilton. Hij was ook hier heel direct: "Dat laat vooral zien dat Lewis mij niet kent. Maar dat is prima voor mij. Ik hoef hem ook echt niet te kennen."