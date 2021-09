Vettel blij bij Aston Martin: "Erg opwindend om hier onderdeel van te zijn"

De ambities van Aston Martin zijn torenhoog. Met de contractverlening van Sebastian Vettel houden ze een viervoudig wereldkampioen binnenboord. De ervaren Duitser is zelf dan ook een blij man ook al zijn de prestaties nog niet zo goed als men van te voren kon verwachten.

Vettel kent een seizoen met vallen en opstaan. Hij staat maar twaalfde in de strijd om het wereldkampioenschap. Wel eindigde hij als tweede in Azerbeidzjan en leek hij dat kunstje te kunnen herhalen in Hongarije maar een diskwalificatie gooide roet in het eten. Verder wisselt hij sterke prestaties af met kleurloze wedstrijden.

Toch ziet de Duitser de toekomst van het team zonnig in. In gesprek met Sky Sports gaat hij in op het ultieme doel ,de wereldtitel, van het team: "Ik denk dat het team aan het groeien is en dat ze zullen slagen. Natuurlijk is het heel moeilijk of zelfs onmogelijk te voorspellen hoelang dat duurt maar het team zet zich enorm in om dat doel te bereiken. En ik denk dat het team zich heel goed voorbereid om dat doel te bereiken."

De ambitieuze doelstellingen van het team zijn dan ook een heel erg belangrijke reden dat Vettel nog eventjes blijft: "Het is heel erg opwindend om hier onderdeel van te zijn. En de regels veranderen volgend jaar. Iedereen is benieuwd wat dat zal doen voor de balans in het veld. Maar dat kunnen we nu niet beantwoorden, dat kan volgend jaar pas."