Verstappen blikt vooruit: "Er is nog niets verloren"

De Italiaanse Grand Prix was niet de wedstrijd van Max Verstappen. Aankomend weekend in Rusland is hij dan ook gebrand op revanche maar dat moet hij wel doen met een Italiaans souvenirtje op zak. Hij heeft immers een drie plaatsen gridstraf gekregen na het incident met Lewis Hamilton.

De Nederlander zal deze week zijn rondjes rijden op een baan waar hij nog maar heel weinig successen heeft geboekt. Hij werd vorig jaar tweede en dat was Red Bulls allereerste podium in Sotsji. Op Verstappen.com kijkt hij even terug op die mijlpaal: "Het was geweldig om vorig jaar als tweede te eindigen in Sotsji, vooral omdat het voor ons als team nooit een makkelijke baan is geweest. We zijn dit jaar competitiever en we hebben een beter pakket dus het is interessant om te zien hoe competitief we dit jaar zijn."

Race-incident

Maar om zich te mengen in de strijd om de winst moet Verstappen wel eerst dealen met zijn drie plaatsen straf op de startopstelling. De Limburger kijkt er even kort op terug: "Ik denk dat je kunt reflecteren wat je wil maar het is belangrijk om vooruit te kijken en te blijven pushen. Ik denk nog steeds dat het een race-incident was maar we hebben een gridstraf gekregen van drie plaatsen en daar moeten we nu mee aan de slag."

Niet ideaal

Vooralsnog gaat Verstappen nog 'gewoon' aan de leiding van het wereldkampioenschap met een kleine voorsprong op zijn grote rivaal Lewis Hamilton. Met de gridstraf erbij heeft hij een extra moeilijkheidsgraad maar dat maakt de Red Bull-coureur niets uit: "De penalty is natuurlijk niet ideaal, maar er is nog niets verloren, zo bekijk ik het. Wat het kampioenschap betreft: we hebben nog veel races te gaan en het is een kleine marge. We zullen proberen het beste van het weekend te maken en alles uit het pakket te halen."