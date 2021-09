Verstappen over trainingsregime: "wil tenminste drie keer per week trainen"

Formule 1-coureurs zien er op het eerste gezicht misschien uit als ideale schoonzonen maar ze zijn echte sportmannen met een Spartaans trainingsschema. Vaak genoeg duiken er filmpjes op van coureurs die in een soort martelwerktuig hun nekspieren trainen.

Ook vaderlands trots Max Verstappen ondervindt de trainingsmethodes aan de levende lijve. In gesprek met het tijdschrift Men's Health gaat hij in op zijn trainingen: "Voor mij is het zwaarste fysieke deel van racen het inspannen van mijn nek, onderrug en de kracht die je voelt als je crasht. Een sterke nek is belangrijk. Als coureurs moeten we sterk zijn maar niet te gespierd anders zijn we te zwaar voor de auto."

Verstappen gaat ook nog eventjes in op zijn wekelijkse trainingsregime en die is niet mals: "Het hangt ervan af of we wel of geen race hebben. Laten we zeggen dat er geen race is. Dan is maandag een rustdag. Dan van dinsdag tot donderdag, daar doe ik 1 of 2 work-outs per dag. Die hangen een beetje af van hoe druk de weken daarvoor zijn geweest. Zaterdag en zondag zijn dan vrije dagen voor herstel. We reizen een heleboel en we spenderen heel veel tijd in de simulator dus ik wil tenminste drie keer per week trainen tijdens het seizoen."