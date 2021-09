Priestley over mogelijke motorstraf : "Dan komt Verstappen weg met Monza-straf"

Max Verstappen moet in Rusland zijn drie plaatsen gridstraf inlossen na het Monza-incident. Het kan zomaar zo zijn dat Red Bull Racing van een nood een deugd gaat maken en ook maar gelijk een nieuwe motor in de wagen sleutelt. En dat zou nog een straf erbij zijn voor Verstappen.

De Nederlander heeft dan namelijk zijn maximum aantal gebruikte motoren in het seizoen overschreden en dat betekent een forse gridstraf. Valtteri Bottas deed in Monza hetzelfde en startte daar helemaal achteraan. Nu heeft Verstappen toch al een straf en kan Red Bull twee straffen in 1 keer pakken. Dan hebben ze er immers maar een keertje last van.

Priestley

Voormalig McLaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley denkt er zo het zijne van. Op YouTube gaat hij in op de kwestie: "Die drie plaatsen straf kan worden geniet gedaan als Red Bull besluit om de motorstraf te incasseren, wat sowieso al ergens in het seizoen zou gebeuren. Dit is een circuit waar het misschien nut heeft. Ze kunnen de drie plaatsenstraf omverwerpen en ik verwacht dat dat gebeurd."

De straf van Monza wordt op deze manier eigenlijk weggevaagd. Dat kan je als niet eerlijk opvatten maar het mag in principe gewoon volgens het regelboekje. Priestley heeft er zo zijn bedenkingen over: "Dat is zeker iets wat is bekritiseerd. Op die manier komt Verstappen gewoon weg met de straf die hij kreeg na de crash op in de vorige race. Natuurlijk is starten vanuit het achterveld een grote straf maar dat zouden ze toch al een keertje moeten doen."