Horner heel blij met Verstappen: "Hij wil gewoon winnen"

Max Verstappen is momenteel bezig aan een voortreffelijk seizoen bij Red Bull Racing. De Nederlander is in een fel duel om de wereldtitel verwikkeld met zijn rivaal Lewis Hamilton. Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm te spreken over het kunnen van zijn Limburgse coureur.

De Britse teambaas is in gesprek met La Gazzetta dello Sport lovend over Verstappen: "De manier waar Max om gaat met de druk is fantastisch. In Zandvoort bijvoorbeeld, voor het Nederlandse publiek dat heel veel van hem verwachtte, en bam hij gaf alles. Elke race haalt hij alles uit zijn auto."

Volgens Horner geeft Verstappen er geen zier om wie zijn grote rivaal is: "Door zijn karakter van een krijger zal Max vechten met iedereen die de snelste op de baan is. Hij wil gewoon winnen. Het maakt niet uit of hij Hamilton, Leclerc of wie dan ook moet verslaan."