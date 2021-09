Video: Red Bull doet een rondje driften in Sotsji

Red Bull Racing staat bekend om hun gelikte promotie filmpjes. De Oostenrijkse formatie haalt allerlei stunts uit om de fans warm te maken voor het aankomende raceweekend. Of het nou een caravan-race is of een stuntritje, ze weten altijd wel wat te bedenken.

Ook voor het aankomende Grand Prix-weekend in Sotsji heeft de marketingafdeling van het team van Max Verstappen en Sergio Perez weer wat bedacht. Dit keer pakt het team uit met een wel heel speciaal rondje over het circuit. Ze sturen Verstappen en Perez er niet op uit voor een verkenning maar sturen een driftcoureur de baan op voor een wel heel spectaculair ritje.

Drifting into another race week at Sochi 🤘 #RussianGP pic.twitter.com/3JbnCoOqsI — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 20, 2021

Het is hopen voor Red Bull dat de race van aankomend weekend een net zo groot spektakelstuk zal worden met de Oostenrijkers als winnaar. Of dat zal gebeuren weten we zondagmiddag.