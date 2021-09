Domenicali geniet: "Het kan niet beter!"

Sinds dit jaar is Stefano Domenicali de CEO van de Formule 1. De Italiaanse ex-Ferrari teambaas heeft het perfecte seizoen uitgekozen om toe te treden. Met het felle titelduel tussen Verstappen en Hamilton valt hij met zijn neus in de boter.

Het publiek geniet van de titelstrijd op het randje. Ook Domenicali kan zijn geluk niet op. In gesprek met het Duitse Sport Bild is de Italiaan heel enthousiast: "Het huidige duel tussen Verstappen en Hamilton is een van de beste ooit en kijk: oud tegen jong. Het kan niet beter! Dit seizoen is buitengewoon. Het laat zien dat er een nieuw niveau van intensiteit is bereikt. Het gevecht is nu op het allerhoogste niveau!"

De Italiaan maakt zich geen zorgen over het feit dat de strijd iets te verhit aan het worden is. In Silverstone en Monza eindigde het duel bijvoorbeeld al in tranen. Maar Domenicali ziet er geen problemen in: "Nee, ik maak mij geen zorgen. Als je de limiet bereikt kan zoiets gebeuren."