Horner waakt voor Ferrari: "Ze komen terug"

Dit seizoen is het kampioenschap een ware tweestrijd tussen de teams van Mercedes en Red Bull Racing. De kopmannen van de beide teams ,Verstappen en Hamilton, vechten om de wereldtitel. Normaliter zou het historische team van Ferrari zich ook in de strijd moeten mengen maar dat zit er dit jaar niet in.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de Italiaanse brigade zich volgend jaar weer vooraan zal melden. In gesprek met La Gazzetta dello Sport gaat de Brit in op zijn verwachtingen: "Het is een groot team met twee geweldige coureurs en ik verwacht dat ze volgend jaar mee doen. Hun performance is beter geworden, hun motor ook en dan komt er ook nog een nieuwe Power Unit aan. Ze komen terug."

En 2022 zal een uitdaging worden voor alle teams. Er zullen nieuwe regels van kracht zijn en de budget cap speelt ook nog eens mee. Horner weet dat het een enorme uitdaging is: "Je start met een wit velletje papier, sommige interpreteren de regels beter dan anderen. De eerste seizoenshelft zal fascinerend worden. Als je met de budget cap de verkeerde beslissing maakt is het heel moeilijk om dat te herstellen. We moeten geen foutjes maken."