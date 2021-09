Red Bull houdt optie op Albon voor 2023

Hoewel Alexander Albon in 2022 officieel in dienst is bij het F1-team van Williams behoudt Red Bull Racing de optie op zijn diensten voor 2023, mocht dat nodig zijn. Dat bevestigt Christian Horner op officiële website van Formule 1. Eerder was al duidelijk dat het team uit Oostenrijk het contact met de Thai wilde behouden, maar de ins en outs kwamen nog niet aan het licht.

"We hebben een goede relatie met Alex, hij behoudt een link met Red Bull en in 2023 kunnen we gebruik maken van hem", zei de teambaas. "Aan het einde van volgend jaar had hij eigenlijk geen contract meer, dus wat we in feite hebben gedaan, is dat proces versnellen en toekomstige opties voor hem veiligstellen."

Na eind 2020 te zijn vervangen door Sergio Perez, is Albon namens Red Bull fulltime actief in de DTM en verricht testwerkzaamheden. Horner is onder de indruk van zijn inzet en ziet dat hij van toegevoegde waarde is binnen de renstal.

"Het aantal uren dat hij in de sim heeft gedaan, is krankzinnig", voegde hij eraan toe. “De manier waarop hij die rol heeft omarmd, vanaf het moment dat hij vorig jaar werd geïnformeerd in Abu Dhabi [red. over zijn zitje]. "Hij heeft achter de schermen geweldig werk geleverd. Hij is erg betrokken geweest bij de auto van volgend jaar. Hij tekende de overeenkomst met Williams en was toen tot laat in de avond meteen terug in de simulator om de uren erin te steken."