Vettel over nieuwe Mercedes line-up: "Lewis is oud genoeg"

Lewis Hamilton krijgt volgend seizoen bij Mercedes te maken met iets wat hij nog nooit heeft ervaren. Hij krijgt namelijk een jonge getalenteerde coureur naast hem in de vorm van George Russell. Iemand die wel ervaring heeft met een jonge hond naast zich is Sebastian Vettel.

Vettel kreeg in zijn laatste jaar bij Red Bull te maken met een jonge Daniel Ricciardo naast zich. De Australiër legde hem het vuur aan de schenen en Vettel vertrok aan het einde van het jaar naar Ferrari. In 2019 kreeg Vettel daar weer een talent als teamgenoot: Charles Leclerc. Ook de Monegask was regelmatig sneller dan de Duitser.

Op de officiële site van de Formule 1 gaat Vettel in op de aankomende situatie van Hamilton: "Ik weet het niet. Lewis is oud genoeg, hij heeft niet veel advies nodig. Elke situatie is ook nog anders. Ik denk dat als je racet met een nieuwe teamgenoot je altijd dingen krijgt die je van allebei de kanten kan leren."

Vettel heeft iets soortgelijks mee gemaakt in zijn jaren met Leclerc: "Dat was hoe het was toen Charles bij het team kwam en als ik terugkijk moet ik zeggen dat ik het leuk vond. Ik ben altijd heel erg open en rechtdoorzee geweest. En ik heb op een vergelijkbare manier dingen van Charles geleerd, dus het was nogal rechtdoorzee vanuit ons allebei. Dat was fijn."