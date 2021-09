Norris over Monza-successen: "Geeft ons vertrouwen voor de toekomst"

De Italiaanse Grand Prix was de kroon op het harde werk van McLaren de afgelopen jaren. De Britse formatie moest uit een diep dal kruipen om terug te keren op de plek waar ze jarenlang acteerde. Lando Norris is opgelucht dat het steeds beter en beter gaat met zijn team.

Norris denkt dat de huidige successen niet alleen komen door het werk dat op de baan wordt geleverd maar zeker ook door het keiharde werk op de fabriek in Woking. In gesprek met Motorsport Week gaat de jonge Brit in op de successen: "Zeker een groot gedeelte komt door de verbeterde prestaties. Carlos stond hier op het podium vorig jaar dus we hadden vertrouwen in een goed resultaat. We hadden de uitkomst niet verwacht maar een podium en eindigen voor een Red Bull of de Mercedes hielden we zeker voor mogelijk."

De overwinning van Daniel Ricciardo en zijn eigen tweede plaats zorgen voor een goede boost in het zelfvertrouwen van Norris en zijn team. "Daniel lag aan de leiding vanaf de start. We lagen in die posities vanaf de start, dat is waarom we het verdiende. We hadden de snelheid, waar Daniel reed, waar ik reed. Dat maakt het zeker veel cooler en dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst."