Officieel: Aston Martin ook in 2022 met Vettel en Stroll

Het lag al in de lijn der verwachtingen maar de kogel is nu officieel door de kerk: Aston Martin houdt vast aan aan hun huidige coureurs. Dit betekent dat Sebastian Vettel gewoon Aston Martin coureur blijft.

Er waren de afgelopen weken geruchten dat Sebastian Vettel en Aston Martin wat frictie zouden hebben bij het verlengen van het contract van de Duitser. Er blijkt dus niks van waar. Vettel heeft gewoon zijn contract verlengd en zal ook in 2022 de teamgenoot zijn van Lance Stroll. De Canadees heeft namelijk ook zijn contract verlengd en blijft ook Aston Martin-coureur.

Thanks to Lance and Sebastian for making their mark this year.



Here’s to 2022.#IAM #Announced pic.twitter.com/yO0ZOP3QX6