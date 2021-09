Brundle te spreken over Norris: "Had makkelijk zijn eerste overwinning kunnen zijn"

McLaren stal de show in Monza. De Britse renstal uit Woking pakte voor het eerst sinds 2012 weer een overwinning en deed dat in stijl. Daniel Ricciardo won voor Lando Norris. Norris viel zijn teamgenootje nergens aan waardoor een tranendal werd voorkomen.

Oud-coureur en commentator Martin Brundle denkt echter dat Norris de wedstrijd had kunnen winnen. In zijn column voor Sky Sports spreekt hij zich hierover uit: "Ik voelde mee met Lando Norris. Dit had zo makkelijk zijn eerste overwinning kunnen zijn. Hij was een paar duizenden van een seconde sneller dan Ricciardo in de kwalificatie. Maar zijn start in de sprint verliep niet volgens wens dus startte hij achter zijn teamgenoot."

Brundle is sowieso wel te spreken over de prestaties van zijn jonge landgenoot. Sterker nog hij zit vol complimenten: "Norris zijn jonge en haast kerkkoorachtige look en zijn gedrag verbergen een extreem dappere racer. Zijn actie op Charles Leclerc in de Curva Grande half op het gras was onbevreesd."