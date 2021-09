Hamilton vanaf gala: "Ik ga voor de zekerheid specialist bezoeken"

Lewis Hamilton kroop op eerste gezicht ongeschonden uit zijn geschaafde Mercedes na zijn crash met Max Verstappen. Toen de adrenaline was uitgewerkt klaagde de Brit op Monza echter over een stijve nek en wat hoofdpijn.

Echter verscheen Hamilton enkele dagen later in New York op de rode loper van het prestigieuze Met Gala. Hier ging de Brit nog even in op zijn onvrijwillige samenkomst met Verstappen in Monza. Tegen de aanwezige pers vertelde hij wat hij had meegemaakt: "Zijn achterwiel landde op mijn hoofd. Ik denk dat het achterwiel de Halo raakte en dat een gedeelte van de binnenkant van de band op mijn hoofd landde."

Pure magic last night. These designers — Kenneth Nicholson, Theophilio, Jason Rembert — deserve this moment just as much as any other designer who attends the Met Gala. The goal is, and always will be, to open doors for young Black creatives 🖤 pic.twitter.com/H11q1kDWj7 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 14, 2021

Hamilton is nog niet helemaal zeker van zijn zaak en gaat dan ook snel eventjes langs bij medici. Hamilton: "Ik denk dat ik de aankomende dagen aan het reizen ben. Maar ik zal waarschijnlijk een specialist bezoeken om er zeker van te zijn dat alles goed is voor de volgende race. Dit omdat het stijver en stijver wordt. Maar ik overleef het wel."

Op het moment van de crash voelde Hamilton nergens een pijntje. Sterker nog hij wilde gewoon door karren: "Als je terugkijkt naar de beelden zie je dar het heel snel gebeurd. In de auto was alles waaraan ik dacht het aantal posities dat ik verloor. ik was nog in race modus. Het was een beetje van, hoe kan ik weer verder. Ik zat daar met een klein beetje pijn maar ik wilde verder. Jammer genoeg wilde de auto niet bewegen."