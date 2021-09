Binotto over nieuwe Ferrari motoren: "Het zal snel komen"

Het hangt al geruime tijd in de lucht maar er lijkt nu daadwerkelijk schot in de zaak te komen: Ferrari's nieuwe motor is onderweg. Het is overduidelijk dat de scharlakenrode bolides met enige regelmaat te kort komen en met oog op volgend seizoen zou een snellere motor geen overbodige luxe zijn.

De races in Nederland en Italië kwamen te vroeg maar de maand oktober lijkt niet onhaalbaar. Ferrari-teambaas Mattia Binotto bespreekt de stand van zaken met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport: "Het zal snel komen. Het is ons belang dat het zo snel mogelijk gebeurt omdat we het nodig hebben voor het werk dat we voor volgend jaar verrichten."

De nieuwe motor zal overigens wel consequenties hebben voor de coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Beide coureurs zitten al aan hun maximum aantal gebruikte motoren en dat betekent niets minder dan een gridstraf. Zodra de nieuwe motor in de rode bolides zal worden gesleuteld zullen de heren naar achter gaan op de startopstelling.