Häkkinen geeft Verstappen advies: "Om Lewis te verslaan moet hij hoger finishen"

De crash tussen Verstappen en Hamilton zet de titelstrijd alleen maar meer onder druk. Voor het publiek is het genieten maar Verstappen had overduidelijk een minder leuke zondagmiddag. De Nederlander was volgens de stewards de schuldige.

Iemand die ook wel mee kan praten over intense titelduels is Mika Häkkinen. De Fins tweevoudig wereldkampioen vocht eind jaren 90 en begin deze eeuw epische gevechten uit met Michael Schumacher. Hij is dus een ervaringsdeskundige en weet dan ook wat te doen in deze situaties.

In zijn column voor Unibet bespreekt Häkkinen het gevecht op Monza: "De stewards hebben besloten dat het vooral Max zijn schuld is, ze hebben hem een gridstraf gegeven voor de volgende race. Een veel grotere straf is dat Max de race niet heeft gewonnen. Om Lewis te verslaan moet hij beter presteren dan Lewis."

Häkkinen heeft dan ook een bruikbare tip voor de twee kemphanen: "Als het aan mij ligt is het altijd beter om de andere gast te vermijden en je gefocust moet blijven op winnen. Wanneer je contact hebt is het nooit zeker wat er gaat gebeuren. Je rivaal heeft misschien een beschadigde auto maar het kan ook zomaar jou beurt zijn om te leiden. Er is geen zekerheid als je met elkaar crasht."

Häkkinen denkt dat het misschien een slimmer idee is het spelletje wat tactischer te spelen. "Het is zo veel beter om te focussen op flat out rijden, de beste strategie gebruiken en accepteren dat je niet elke race kan winnen. Soms is finishen als 2e of 3e een belangrijk resultaat. En al helemaal als je om het wereldkampioenschap vecht."