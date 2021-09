Stewart: "Verstappen heeft nog veel te leren, Hamilton had dood kunnen zijn"

Iedere autosportkenner heeft zich inmiddels wel uitgesproken over de clash tussen Verstappen en Hamilton op Monza. De twee kemphanen zijn hard op weg om hun een nieuw hoofdstuk in de geschiedenisboekjes te schrijven. Iemand die daar al lang en breed in staat is Jackie Stewart. De legendarische Schotse voormalig wereldkampioen spreekt zich ook uit over het incident.

Stewart is niet bepaald te spreken over het gedrag van de Nederlandse Red Bull-piloot. In gesprek met de Sportsmail gaat de 82-jarige race-legende in op de Nederlander: "Het duurt langer dan verwacht voordat Verstappen volwassen wordt. Niet even gaan kijken hoe het met Hamilton gaat terwijl je net over zijn hoofd hebt gereden, ik snap dat niet. En dan helemaal terwijl hij nog in zijn auto zit en daar voor lange tijd bleef zitten. Max moet nog veel leren, maar naar wie luistert hij?"

Toch ziet Stewart ook wel dat Verstappen zeker geen pannenkoek is. "Hij is heel erg goed. Hij is op dit moment waarschijnlijk de snelste coureur op de grid . Maar om een echte kampioen te zijn moet je niet de hele tijd verstrikt raken in crashes. Als ik hun teambaas zou zijn zou ze zeggen om dit in vredesnaam niet nog een keer te doen. Dat je het kampioenschap leidt betekent niet meteen dat je kogelvrij bent."