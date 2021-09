"Aston Martin weet niks van moeilijke contractontwikkelingen Vettel"

Sinds dit jaar mag Sebastian Vettel zich Aston Martin-coureur noemen. Vooralsnog verloopt zijn seizoen met vallen en opstaan, zo wist hij in Azerbeidzjan op het podium te eindigen maar finishte hij ook vaak genoeg buiten de punten.

Nu zijn er geruchten dat de contractonderhandelingen voor aankomend seizoen nogal moeizaam verlopen. Aston Martin-bons Otmar Szafnauer verwijst echter alle geruchten naar het rijk der fabelen. In gesprek met The Race gaat hij er op in: "Het is honderd procent absolute nonsens. Er is absoluut nul frictie! Als je het aan hem vraagt weet ik zeker dat hij zal zeggen dat hij het hier helemaal naar zijn zin heeft. We moeten gewoon wat details uitwerken."

Szafnauer kan het juist heel erg goed vinden met Vettel. Hij is dan ook vol lof over de Duitser: "Onze relatie is prachtig. Hij is een fantastisch individu, hij werkt heel hard, is heel erg ervaren en is daadwerkelijk een top mens." Szafnauer denkt dat de onderhandelingen niet zo lang meer gaan duren. Hij heeft zelfs al het idee dat de uitkomst niet zo lang meer op zich laat wachten: "Binnen een week tot 10 dagen zullen we in staat zijn iets bekend te maken."