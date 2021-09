Ook Alonso spreekt zich uit: "Deden allebei wat ze moesten doen"

De crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Monza zorgt er voor dat het titelgevecht alleen maar heftiger wordt. Iemand die ervaring heeft met stevige gevechten met Hamilton is Fernando Alonso. De ervaren Alpine-coureur is dat ook niet te beroerd om het incident even te bespreken.

Na de Italiaanse Grand Prix stond de Spanjaard de media te woord. Tegenover Motorsport.com besprak hij het incident tussen de twee kemphanen: "Ze zijn twee kampioenen die altijd vechten op het scherpst van de snede. Ik heb het incident net bekeken en het lijkt erop dat hun positie ten opzichte van de kerb nogal ongelukkig was."

Volgens de Spanjaard is er dan ook geen schuldige aan te wijzen. Hij bespreekt de acties van zijn collega's tot in detail: "Ik denk dat Lewis probeerde wijd de eerste bocht in te gaan en zo Max te forceren om de bocht af te snijden. Max sneed de bocht niet af, hij bleef aan de buitenkant maar toen konden ze de bocht niet maken aan de binnenkant. Ze deden allebei wat ze moesten doen, ze waren allebei aan het racen en er was niet veel verschil met wat we zagen bij de incidentjes bij de start."