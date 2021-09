Charles Leclerc verslagen door McLarens, maar sportief: "Ben blij voor Daniel"

Vrijdag en zaterdag leek het er nog op dat Ferrari een moeilijk thuisweekend voor de kiezen zou krijgen. Het werd inderdaad een moeilijk weekend voor de Scuderia. Charles Leclerc finishte op Monza als vierde, maar helaas voor Ferrari sloeg hun grote concurrent McLaren hard toe met hun één-twee op Monza. Het oranje team is de grote concurrent voor Ferrari in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Na afloop van het spektakelstuk in Monza meldde de Monegask zich bij de pers. Voor de camera's van Sky Sports besprak hij zijn middag: "Nee, het was niet de snelheid om het gevecht aan te gaan. Echt jammer. De snelheid was er wel maar we waren kwetsbaar in de laatste sector waardoor het makkelijker werd voor anderen om in te halen."

Toch toont Leclerc zich na afloop sportief. Hij had alleen maar goede woorden klaar voor winnaar Daniel Ricciardo: "Dit soort dagen laten zien dat ze er echt bij zitten en ik ben echt blij voor Daniel. Het is fantastisch om hem te zien presteren zoals hij de afgelopen jaren wilde. Het is prachtig om hem zo te zien maar voor ons is het slecht nieuws als hij op dit niveau blijft presteren."

Ferrari verloor de derde plek in het WK aan McLaren. Het oranje team heeft nu 13,5 punten méér dan het rode team.