Marko ziet geen schuld: "Je kan niemand van opzet beschuldigen"

Het Hamilton-Verstappen incident zal ongetwijfeld nog heel lang door dreunen in de Formule 1-wereld. Nu is het de vraag wiens schuld de crash was. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko doet een plasje over de zaak.

Tegenover Motorsport-Magazin spreekt hij zich uit over het incident op Monza: "Het was een racing incident. Max zat aan de binnenkant en had te weinig ruimte. Hierdoor werd hij op de kerbs geworpen en daarna op de Hamiltons auto."

Marko ziet dan ook geen schuldige: "Niemand wilde iets weggeven. Dat is waarom het een race incident was. Je kan niemand ervan beschuldigen dat hij het met opzet deed. Het eindresultaat maakt niemand blij." Beide coureurs kwamen ongeschonden uit hun wrakken. Hamilton had alle geluk van de wereld met de Halo aangezien Verstappen op hem landde.