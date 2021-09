Norris in de ban van de banden: "We kunnen het strategisch gebruiken"

De grote winnaar van de sprintkwalificatie in Monza was overduidelijk McLaren. Daniel Ricciardo zal vanaf de tweede plek starten met vlak achter hem zijn teammaatje Lando Norris. De jonge Brit had in de sprint een hele kluif aan Lewis Hamilton.

De bandenstrategie zal cruciaal worden in de race, althans dat denkt Norris. Hij deelde zijn bevindingen met Sky Sports: Vanaf de derde ronde in de sprint was de medium de betere band. Mercedes en Red Bull hebben altijd veel vertrouwen in de medium dus wij kozen de soft. We gaan analyseren of we gaan voor de soft en dan de medium en ook de hard."

Norris heeft het grote voordeel dat zijn teammaatje Daniel Ricciardo vlak voor hem zal starten. Dit betekent dat McLaren nog wel eens de tactische kaart kan gaan trekken: "Vanuit het oogpunt van de constructeur is het makkelijker voor mij. We kunnen het strategisch gebruiken om de jongens achter ons te bevechten. Ricciardo verdiende het vandaag, hij was geweldig aan het rijden."